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Натюрморт

Выставка мончегорского фотоклуба «Имандра»

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События: Выставки.

При слове «натюрморт» привычно возникают образы композиций из богатой посуды, фруктов, птиц и других предметов в стиле голландских полотен. Таким был натюрморт в классической живописи.  В современной фотографии он тесно переплелся со всеми возможными проявлениями современного изобразительного искусства.
Фотографы фотоклуба «Имандра» сделали попытку исследовать построения натюрморта, применив их к самым простым предметам и воспользовавшись всей широтой цифровых фотографических техник. 

ДК им. С.М. Кирова
c 12 по 30 апреля
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-17-90

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