Натюрморт
Выставка мончегорского фотоклуба «Имандра»
Выставка мончегорского фотоклуба «Имандра»
При слове «натюрморт» привычно возникают образы композиций из богатой посуды, фруктов, птиц и других предметов в стиле голландских полотен. Таким был натюрморт в классической живописи. В современной фотографии он тесно переплелся со всеми возможными проявлениями современного изобразительного искусства.
Фотографы фотоклуба «Имандра» сделали попытку исследовать построения натюрморта, применив их к самым простым предметам и воспользовавшись всей широтой цифровых фотографических техник.
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