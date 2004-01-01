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Натюрморт с бокалом вина

Мастер-класс по живописи для взрослых

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Ограничения: 18+
События: Мастер-класс.

Дорогие друзья!

А Вы мечтали когда-нибудь стать настоящим художником и писать картины маслом на холсте? Если да, то мы приглашаем Вас на мастер-класс по живописи для взрослых от Всеволода Кузнецова, художника, чьи работы давно полюбились мурманчанам и гостям столицы Заполярья.

Место проведения: г. Мурманск, ул. Октябрьская д. 22

Цены

1500 р. (Все материалы предоставляются)

Справки и запись по телефонам: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86. 

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