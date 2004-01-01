Натюрморт с бокалом вина

Ограничения: 18+

Дорогие друзья!

А Вы мечтали когда-нибудь стать настоящим художником и писать картины маслом на холсте? Если да, то мы приглашаем Вас на мастер-класс по живописи для взрослых от Всеволода Кузнецова, художника, чьи работы давно полюбились мурманчанам и гостям столицы Заполярья.

Место проведения: г. Мурманск, ул. Октябрьская д. 22