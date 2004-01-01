Натюрморт с бокалом вина
Мастер-класс по живописи для взрослых
Мастер-класс по живописи для взрослых
Дорогие друзья!
А Вы мечтали когда-нибудь стать настоящим художником и писать картины маслом на холсте? Если да, то мы приглашаем Вас на мастер-класс по живописи для взрослых от Всеволода Кузнецова, художника, чьи работы давно полюбились мурманчанам и гостям столицы Заполярья.
Место проведения: г. Мурманск, ул. Октябрьская д. 22
1500 р. (Все материалы предоставляются)
Справки и запись по телефонам: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86.