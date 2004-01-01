Национальный костюм народа саами

Выставка организована Мурманским областным краеведческим музеем совместно с филологом, специалистом в области саамской письменности и культуры, педагогом – Ниной Елисеевной Афанасьевой.

Саамы – коренные жители Кольского Севера. На сегодняшний день в Мурманской области проживает более полутора тысяч человек из числа представителей этого народа. Саамская культура, история и традиции являются одним из главных символов и «визитных карточек» нашего региона.

Посетители увидят образцы национальной саамской одежды этнографической коллекции из фондов музея и частных коллекций. На выставке будут представлены зимняя верхняя одежда (малица, совик) и обувь (липты, пимы), летние варианты такой мужской и женской одежды, как юпа, комплекты повседневной женской одежды, включающей сарафан, кофту, передник, головной убор и платок.

Дополнят выставку картины художников Валентина Алексеевича Алексеева, Владимира Александровича Пашкина, Якова Алексеевича Камшилова, Николая Михайловича Морозова и фотографии Владимира Михайловича Кузнецова, Семёна Ароновича Майстермана, Сергея Петровича Ещенко, Бориса Александровича Соколова. Их работы запечатлели национальный колорит и суровую природу северного края.