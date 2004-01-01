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Наташа Баккарди на протяжении вот уже 8 лет не теряет титул самой гастролирующей девушки диджея в России. В 2004 становится желанным гостем в топовых клубах Санкт-Петербурга и хедлайнером лучших мероприятий страны от Калининграда до Владивостока.

По версии сайта dj.ru в 2007 она становится №64 в top 100 djs и №46 в 2008 и по сей день не покидает сотню лучших диджеев страны.

В 2009 dj Natasha Baccardi совместно с Денисом Рублевым создает лейбл Famous Dj's, под именем которого гремят на всю страну замиксованные поп-хиты звездных диджеев.

Наташина музыка – это сплав изысканных музыкальных направлений, которые не оставят равнодушных на танцполе. Ее рады слышать и лицезреть как на светских столичных событиях, так и на танцевальных площадках страны.