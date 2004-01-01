О моде серьезно и не очень

Наталья Туровникова – известный российский стилист, дизайнер, журналист. Она многие годы является автором журнала Vogue. Работала над совместными творческими проектами с ведущими российскими дизайнерами, такими как Игорь Чапурин, Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Татьяна Парфенова, Виктория Андреянова и многими другими. Параллельно являлась редактором телевизионной программы Магия Моды с участием мировых звёзд дизайна (Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье, Джон Гальяно). В настоящее время работает художником по костюмам в российском кино.