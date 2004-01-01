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Настроение

Первая персональная выставка живописи и графики Елены Рудых

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События: Выставки.

Художница Елена Рудых более пяти лет занимается в изостудии, на базе Мурманского областного художественного музея, под руководством Заслуженного художника Российской Федерации Виталия Николаевича Бубенцова.

В 2017 году коллектив изостудии впервые представил свои работы в Выставочном зале города Мурманска. Выставка прошла с большим успехом. Зритель особо отметил работы Елены.

В каждом произведении художницы представлена маленькая часть жизни или небольшая история. Источником вдохновения для неё являются люди, дети, человеческие эмоции и сказки.
Елена старается показать миру только позитивные моменты жизни. Юрист по профессии, она всё свободное время отдает любимому делу – изобразительному искусству.

Место проведения: ул. Октябрьская, 22, зал №1

Цены

Вход свободный

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