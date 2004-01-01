Настроение
Первая персональная выставка живописи и графики Елены Рудых
Первая персональная выставка живописи и графики Елены Рудых
Художница Елена Рудых более пяти лет занимается в изостудии, на базе Мурманского областного художественного музея, под руководством Заслуженного художника Российской Федерации Виталия Николаевича Бубенцова.
В 2017 году коллектив изостудии впервые представил свои работы в Выставочном зале города Мурманска. Выставка прошла с большим успехом. Зритель особо отметил работы Елены.
В каждом произведении художницы представлена маленькая часть жизни или небольшая история. Источником вдохновения для неё являются люди, дети, человеческие эмоции и сказки.
Елена старается показать миру только позитивные моменты жизни. Юрист по профессии, она всё свободное время отдает любимому делу – изобразительному искусству.
Место проведения: ул. Октябрьская, 22, зал №1
Вход свободный
Выставка изданий, посвященная Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка
Фотовыставка Ольги Феофановой