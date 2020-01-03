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Настоящий Щелкунчик

Всероссийская премьера в исполнении солистов мировых ледовых шоу

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События: Спектакли, Шоу.

Дети и взрослые окунутся в волшебный мир самой любимой новогодней истории!

В спектакле примут участие действующие спортсмены сборной России по фигурному катанию, профессиональные артисты и солисты мировых ледовых шоу. В арсенале сложнейшие четверные прыжки, эффектные выбросы и поддержки.

Яркие костюмы и прекрасная музыка порадуют не только детей, но и самых искушенных зрителей. Не меньший восторг вызовут захватывающие акробатические элементы и общение артистов с залом.

Создатели спектакля – основоположники жанра «Ледовый мюзикл» в России, в чьих проектах принимали участие Олимпийские чемпионы и победители крупнейших мировых турниров по фигурному катанию.

Продолжительность: 1 час 20 минут

Ледовый Дворец Спорта
3 января 2020
14:00
17:00
Цены

от 900 р.

Дети до 3-х лет - бесплатно (без отдельного места, в сопровождении взрослых)

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