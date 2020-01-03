Настоящий Щелкунчик

Ограничения: 0+

Дети и взрослые окунутся в волшебный мир самой любимой новогодней истории!



В спектакле примут участие действующие спортсмены сборной России по фигурному катанию, профессиональные артисты и солисты мировых ледовых шоу. В арсенале сложнейшие четверные прыжки, эффектные выбросы и поддержки.



Яркие костюмы и прекрасная музыка порадуют не только детей, но и самых искушенных зрителей. Не меньший восторг вызовут захватывающие акробатические элементы и общение артистов с залом.



Создатели спектакля – основоположники жанра «Ледовый мюзикл» в России, в чьих проектах принимали участие Олимпийские чемпионы и победители крупнейших мировых турниров по фигурному катанию.

Продолжительность: 1 час 20 минут

