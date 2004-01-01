Настоящий английский детектив

В мае 2019 года отмечается юбилей двух выдающихся писателей, стоявших у истоков классического английского детектива: 160 лет со дня рождения Артура Конан Дойла и 145 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона.

Конан Дойл – создатель незабвенного Шерлока Холмса, чьи расследования и сегодня радуют нас победой добра над злом и увлекательностью формы. Все, что написал о великом сыщике автор, можно найти в книге «Все приключения Шерлока Холмса». Герой, созданный Конан Дойлом, актуален и сегодня. Нет конца произведениям современной «холмсианы».

В «Доме шёлка» Энтони Горовица о приключениях Холмса рассказывает доктор Ватсон. Лучшие произведения холмсианы собраны в книгах «Невероятные расследования Шерлока Холмса» и «Новые приключения Шерлока Холмса». В сборник «Знаменитый Шерлок Холмс» вошла новелла Андрея Болотова о тайном расследовании при дворе российских императоров. А герой «Братства Майкрофта Холмса» Куинн Фосетт – старший брат Шерлока.

Конан Дойл нередко становится героем современных произведений интеллектуальной художественной литературы: «Артур и Джордж» Джулиана Барнса, «Мистер Холмс» («Пчёлы мистера Холмса») Митча Каллина.

Об увлекательной жизни писателя рассказывает первая русскоязычная биография – «Конан Дойл» Максима Чертанова из серии «ЖЗЛ», письма Конан Дойла в книге «Приключения Конан Дойла» Рассела Миллера, сборник мемуарной прозы писателя «Жизнь, полная приключений».

Конан Дойл – не только автор детективов. Выставка знакомит с его многочисленными произведениями в других жанрах: дебютная повесть «Повествование Джона Смита», исторические романы «Приключения Михея Кларка», «Родни Стоун», «Сэр Найджел» и «Белый отряд». Шедевр научной фантастики – повесть «Затерянный мир». В книгу «Перстень Тота» вошли мистические и таинственные истории. Сборники забытых шедевров Конан Дойла – «Тайна бильярдного шара. До и после Шерлока Холмса» и «Алмаз раздора», прелестная история «Дуэт в сопровождении случайного хора» о молодых влюбленных. В книгу «Опасная работа. Арктические дневники» вошли записи и рисунки Дойла о плавании в 20 лет на китобойном судне.

Увлекательны литературоведческие и психологические издания: «Шерлок Холмс. Методы расследования и тайны величайшего детектива» Ренсома Риггза, самый полный путеводитель по миру Холмса – «Шерлок Холмс. Человек, который никогда не жил и поэтому никогда не умрет» Алекса Вернера. Книга «Дело собаки Баскервилей» литературоведа Пьера Байяра предлагает альтернативную версию расследования, а «Смотреть и видеть. Путеводитель по искусству восприятия» Александры Горовиц научит вас видеть детали, как Шерлок Холмс. Интересные статьи о Конан Дойле представлены в сборниках Дмитрия Быкова и Александра Гениса.

Гилберт Кит Честертон – классик английской литературы, христианский мыслитель, яркий писатель и журналист. Цикл детективных рассказов об отце Брауне – тихом, застенчивом священнике, мастерски раскрывающем запутанные преступления, – принес автору любовь массового читателя. Мудрый и непритязательный герой не создает великих теорий, как Шерлок Холмс, но с изяществом и смиренной иронией расставляет все по местам. Сборник «Все расследования отца Брауна» познакомит с детективами Честертона. Помимо детективных рассказов, он создал более четырех тысяч эссе, семь романов, пьесы, богословские трактаты, стихи. Все книги Честертона, включая детективные истории, стремятся раскрыть смысл христианства. Юношеские романы: «Наши перспективы» и «Бэзил Хоу» – о юморе на небесах и дружбе на земле. «Парадоксы мистера Понда» – сборник рассказов, пронизанных юмором, интеллектом и поражающих удивлением в самое сердце. Замечательная литературоведческая работа «Чарльз Диккенс» и лучшие образцы публицистики Честертона в сборнике «Писатель в газете». И роман, названный самой оптимистичной книгой XX века – «Человек, который был Четвергом» – о феномене человека, истории и культуре, о воздействии христианства на мир.