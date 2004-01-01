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Наследственные споры

Cеминар в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO право»

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События: Семинары.

В его работе примут участие специалисты Управления судебного департамента, судебные приставы Мурманской области, преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета.

Темой обсуждения станут вопросы наследования по закону, принятия наследства, оспаривания завещания, имущественных споров наследников.

Участники семинара получат юридические знания и консультации. Комментарии специалистов позволят расширить осведомленность населения в правовых вопросах, будут способствовать формированию позитивных правовых убеждений и ценностей.

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