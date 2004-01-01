Наследственный договор и совместное завещание

Cеминар в рамках проекта по правовому просвещению населения

Мурманской области «PRO право». В его работе примут участие специалисты Управления судебного департамента, судебные приставы Мурманской области, преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета.

Темой обсуждения станут вопросы наследственного договора, совместного завещания, исполнения и оспаривания совместного завещания.

Участники семинара получат юридические знания и консультации. Комментарии специалистов позволят расширить осведомленность населения в правовых вопросах, будут способствовать формированию позитивных правовых убеждений и ценностей.