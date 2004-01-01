Наше радостное лето

Летние каникулы 2018 года для участников ансамбля были насыщенны событиями! Коллектив принял участие в трех Международных фестивалях, которые состоялись в Болгарии (г. Приморско), Китае (Макао) и на о.Тайвань (г. Илань), где юные танцоры достойно представили Россию и Мурманскую область.

Своими впечатлениями о зарубежных гастрольных поездках участники ансамбля поделятся в концертной программе, составленной из танцевальных номеров, которым аплодировали гости и участники международных фестивалей из разных уголков Земного шара: Португалии и Шри-Ланки, Словении и Турции, Румынии и Новой Зеландии, Израиля и Боснии, Мексики и Парагвая, Филиппин и Японии, Каталонии, Кале Верде, Индии и др.

Зрители увидят полюбившиеся им хореографические постановки «Заплетись плетень», «Гусельки», «Деревенская Матаня», «Кадрильная проходочка», «Девичья весна», «Карачанка» и еще много других номеров и видеосюжетов о фестивальном лете ансамбля танца «Радость».