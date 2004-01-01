Продажа мурманской рыбы и рыбных продуктов по ценам на 25-30% ниже рыночных

По поручению главы региона Андрея Чибиса в рамах проекта «Наша рыба» в Мурманске стартуют еженедельные рыбные ярмарки. На ярмарке жители региона смогут попробовать и приобрести качественную мурманскую рыбу и рыбные продукты по ценам на 25-30% ниже рыночных.

Покупатели смогут приобрести не только самые популярные виды рыбы – треску, пикшу, камбалу, ерша, зубатку, окуня, палтус – но и морские деликатесы: мидии, креветки, морских гребешков. Предприятия региона предложат гостям ярмарки охлажденную и замороженную рыбную продукцию, рыбные консервы, пресервы, рыбные полуфабрикаты, рыбий жир, рыбу горячего и холодного копчения.

Атмосферу праздника на ярмарках будут создавать выступления творческих коллективов, взрослые посетители смогут принять участие в розыгрышах призов, а юные северяне – в работе творческих мастерских и развлекательных шоу.