Мурманская областная научная библиотека приглашает на презентацию книги «Наша Арктика». Автор книги - один из старейших журналистов Кольского полуострова, Почетный гражданин Мурманской области, заслуженный работник культуры России, член Совета Ассоциации полярников – Василий Сергеевич Белоусов.

Долгие годы он являлся собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС по Мурманской области. За время работы в информагентстве Василий Сергеевич собрал 16 тысяч своих публикаций, он – автор 13 документальных книг.

Новая книга Василия Сергеевича рассказывает о героической истории освоения Арктики, об арктических экспедициях, в которых он принимал непосредственное участие.

На презентацию приглашены писатели, журналисты, краеведы, студенты, читатели библиотеки.