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Наш праздник

Фотовыставка Александра Говорова

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События: Выставки.

Александр Говоров – фотограф-любитель. Родился и живет в поселке Мурмаши Мурманской области. Работает в филиале «Колэнерго». Фотографией увлекся в 2006 году. Любит путешествовать по Кольскому полуострову. Выставки Александра работали в Областной научной библиотеке, Областном художественном музее, на выставочных площадках Кольского района. 

На выставке «Наш праздник»  представлены фотографии с  Саамских  игр  в селе  Ловозеро и Праздника поморской козули в селе Кузрека. «Бывая на различных праздниках, меня прежде всего интересуют люди, их блеск в глазах, азарт и настроение» - говорит автор выставки. 

Фотоработы Александра Говорова наполнены  яркими сочными красками, радостью, счастьем, солнечным настроением.   

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