Александр Говоров – фотограф-любитель. Родился и живет в поселке Мурмаши Мурманской области. Работает в филиале «Колэнерго». Фотографией увлекся в 2006 году. Любит путешествовать по Кольскому полуострову. Выставки Александра работали в Областной научной библиотеке, Областном художественном музее, на выставочных площадках Кольского района.

На выставке «Наш праздник» представлены фотографии с Саамских игр в селе Ловозеро и Праздника поморской козули в селе Кузрека. «Бывая на различных праздниках, меня прежде всего интересуют люди, их блеск в глазах, азарт и настроение» - говорит автор выставки.

Фотоработы Александра Говорова наполнены яркими сочными красками, радостью, счастьем, солнечным настроением.