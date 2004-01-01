Александр Говоров родился и проживает в п. Мурмаши, Мурманской области с 1956 г. С 1978 г. и по настоящее время работает исполнителем художественных работ в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». В 2006 г. увлекся фотографией. Алескандр очень любит путешествовать по северному краю со своим фотоаппаратом. За это время он успел побывать в п. Териберка, на полуострове Рыбачий и Средний, в с. Ловозеро, на Сейдозере, в старинных русских селах Умба, Кузрека, Варзуга.

В каждом городе и небольшом поселке России есть свои традиции, свои праздники. Во многих регионах нашей страны их отмечают по разному. Но самое главное в этих празднованиях то, что в одном дружном хороводе берутся за руки люди различных национальностей и вероисповеданий. Вот поэтому фотовыставка Александра Говорова и называется «Наш праздник», где интересно и весело.

В экспозиции будет представлено 24 работы автора: «Лоскутная ярмарка» (г. Иваново), «Саамские игры» (с. Ловозеро), «Праздник поморской козули» (д. Кузрека). «Бывая на различных праздниках, меня прежде всего интересуют люди, их блеск в глазах, азарт и настроение», - говорит Александр Говоров.