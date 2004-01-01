Наш Эрмитаж

Выставка была выполнена в 2009 году к 245-летию Государственного Эрмитажа.

Авторы – учащиеся ДШИ г. Апатиты выполняли реплики самых известных эрмитажных работ в технике коллажа с использованием авторской бумаги, используя также и другие материалы: ткань, крафт.

Особенность этого проекта состоит в том, что работы выполнялись в рамках уроков «История искусства», в контексте изучения композиционного и колористического строения выбранных шедевров.

Премьера выставки состоялась в апреле 2009 года на основной площадке Детской галереи. Впоследствии выставка экспонировалась в Апатитах, Кировске, Санкт-Петербурге.