Народовластие и самоуправление

Семинар в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO право»

На первой встрече проекта будут разбираться вопросы самоуправления и избирательного права. Особое внимание будет уделено теме выборов и референдума, как форме высшего непосредственного выражения народовластия.

Цель семинара - расширение осведомленности населения в правовых вопросах, воспитание гражданственности, знакомство с формами народовластия. Граждане получат знания о правах, свободах и обязанностях человека и способах их реализации.

Для участия в мероприятии приглашены преподаватели Мурманского арктического гуманитарного университета Майя ЕвгеньевнаПанкратова, Наталья ЮрьевнаРашева, Юлия ПетровнаБардилева, а также председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Вячеславович Богомолов и помощник прокурора региона Вера СергеевнаМихайлова. В работе семинара примут участие студенты МАГУ.