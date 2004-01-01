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Новый год на площади!

Празднование Нового года у главной городской елки!

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События: Концерты, Праздники, Новый год.

Совсем немного времени осталось до наступления Нового года и Рождества.

Новогоднее представление начнется 1 января в 01:30. Мурманчан и гостей города поздравят Дед Мороз и Снегурочка, затем вниманию мурманчан будет представлено яркое театрализованное шоу. В завершении торжественной части состоится праздничный фейерверк.

7 января мурманчане смогут отпраздновать Рождество Христово. Для мурманчан будет организована концертная программа самодеятельных народных коллективов. Празднования начнутся в 14:00.

В связи с праздничными мероприятиями будут запрещены движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

по улице Ленинградской, от дома №5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 часов 31 декабря 2017 года до 07 часов 1 января 2018 года

по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 часов 31 декабря 2017 года до 04 часов 1 января 2018 года

улица Зеленая с 18 часов 6 января 2018 года до 6 часов 7 января 2018 года

переулок Терский, от улицы Карла Либкнехта до дома № 6 по улице Пищевиков с 18 часов 6 января 2018 года до 6 часов 7 января 2018 года

Верхне-Ростинское шоссе, от Свято-Преображенского морского кафедрального собора до проспекта Героев североморцев с 18 часов 6 января 2018 года до 6 часов 7 января 2018 года

улица Александра Торцева с 18 часов 6 января 2018 года до 6 часов 7 января 2018 года

Цены

Вход свободный

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