С.А. Глебушкин – известный собиратель и исследователь русского народного костюма, член Общественного совета при Государственном Российском Доме народного творчества, член Союза художников России и Международной федерации художников, член Ассоциации искусствоведов, член Русского географического общества, член Центрального совета Общероссийского общественного движения «Одарённые дети – будущее России», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей фольклора.

Коллекция Сергея Глебушкина включает в себя костюмные комплексы начала XIX-XX веков, собранные в этнографических экспедициях в разных регионах России. По платью можно было узнать о месте проживания, социальном статусе, семейном положении женщины. В каждом регионе, в каждой деревне были свои традиционные костюмы, отличающиеся и по стилю, и по цветам, и по материалу изготовления. У каждой женщины того времени было несколько костюмов на все случаи жизни: повседневный, свадебный, праздничный, для уборки урожая, для печали.

На выставке «Народный костюм в семейных традициях» в Мурманске будет представлено около 20 женских праздничных и будничных костюмов Архангельской, Вологодской, Курской, Липецкой, Калужской, Пензенской и Смоленской областей.