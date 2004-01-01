Ансамбли русских народных инструментов «Россия» и «Русские потешки» приглашают всех любителей инструментальной музыки на свой концерт «Народный батл».

«Народный батл» – это не просто концерт, это настоящий музыкальный праздник, сочетающий в себе красочное шоу и высокий уровень выступлений.

В борьбе за первенство коллективы утроят настоящую музыкальную «битву», в которой наравне с опытными участниками коллектива «Россия» сойдутся совсем юные артисты ансамбля «Русские потешки». Зрители увидят не только «схватку» коллективов, но и руководителей ансамблей. Состязание пройдет в виде совместных и сольных номеров, где прозвучат композиции в стиле танго, русских народных произведений.

«Русские потешки» исполнят уже полюбившиеся зрителям произведения «Тульский самовар», «Простоквашино» и другие, а «Россия» представит свои произведения «Тустеп» «Барыня» и, конечно же, удивит новыми.