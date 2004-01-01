Ограничения: 12+

Программа Наргиз названа в честь одноименного трека «Вдвоем», который войдет в дебютный альбом певицы. Истории этой песни и клипа уникальны, ведь впервые Макс Фадеев исполнил не собственно написанный трек, ну а Наргиз, мечтавшая около 26-ти лет, наконец, записала дуэт со своим наставником. Многие ждали премьеру с нетерпением. Творчество Фадеева всегда пронзает слушателей до глубины души и остаётся в их сердцах. Каждое произведение, к которому прикасается композитор – это история о вечном, каждая песня живая и настоящая.

Съёмки клипа проходили в самой большой библиотеке Европы, в которой хранится более 46 миллионов книг. «Когда я слушаю этот трек у меня ком стоит в горле. Я еле сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Мы прикоснулись к вечному. Атмосфера на съемочной площадке погрузила нас в историю веков и поколении, ведь каждая книга – хранит в себе истину, откровение, достояние и невероятные поступки, в которых отражается сила воли и мужества. Для меня это исторический момент, ощущение было невероятное. Песня безумно красивая. Я очень боялась, не спала всю ночь накануне съемок. Мурашки были у всех… Отсняли на одном дыхании…» – комментирует Наргиз.

В 2014 году, Продюсерский Центр Максима Фадеева представил публике проект с самой яркой участницей шоу Голос. Наргиз – певица и музыкант, ставшая известной на постсоветском пространстве после участия в телешоу «Голос». Экстравагантная певица с сильным, красивым голосом нашла в зрителях своих поклонников. Недаром она сказала, выйдя на сцену: "Я себе желаю оставаться собой". Благодаря необычной и экстравагантной внешности, и конечно, уникальному тембру, концерты Наргиз пользуются большой популярностью. Она никому не подражает. Она никогда не гонится за славой, лишь хочет делать то, что любит и умеет делать так прекрасно – исполнять музыку в стиле рок и фолк-рок. Имя Наргиз Закировой – это прототип свободы, вне времени и пространства...

С таким голосом можно простить все-тату, невероятные наряды и прически (хотя она сама говорит по поводу своего образа-что это просто такая ее прихоть). Ее песни звучат в плей-листах когда нужно подзарядиться энергией, почувствовать себя уверенно! Вот здесь от души...вот здесь наизнанку... Самые невероятные эмоции вам подарит аутентичная Наргиз.