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Наперегонки с Нептуном

Бего-вело-карнавал для детей

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События: Спорт, Соревнование, Детские праздники.

STRIDER School Мурманск совместно с Домом культуры Ленинского округа приглашают юных спортсменов от 2х до 8 лет на бего-вело-карнавал!

Нептун и его команда ждут активных беговелистов, велосипедистов и их родителей!

Как всегда, работает бесплатный прокат, все желающие смогут протестировать беговелы и велосипеды премиум-класса!

С нетерпением ждем встречи!

Для участия необходимо ознакомиться с Положением и зарегистрироваться в теме.

Цены

Бесплатно

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