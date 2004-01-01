Наперегонки с Нептуном

STRIDER School Мурманск совместно с Домом культуры Ленинского округа приглашают юных спортсменов от 2х до 8 лет на бего-вело-карнавал!

Нептун и его команда ждут активных беговелистов, велосипедистов и их родителей!

Как всегда, работает бесплатный прокат, все желающие смогут протестировать беговелы и велосипеды премиум-класса!

С нетерпением ждем встречи!

Для участия необходимо ознакомиться с Положением и зарегистрироваться в теме.