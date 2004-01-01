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НаМОДнение-2020

XXI открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды

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События: Мода, Фестивали.

Заявки принимаются до 9 марта!

К участию приглашаются молодые художники-модельеры и дизайнеры одежды из Мурманской области, а также других регионов России и зарубежья, в возрасте от 12 до 35 лет.

Фестиваль проводится в три этапа:

  • 1 этап - Эскизный (заочный) – с 09 по 15 марта 2020 года.
  • 2 этап - Публичные конкурсные показы – 11 апреля 2020 года.
  • 3 этап - Финальный показ моделей – 12 апреля 2020 года.

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 09 марта 2020 года оформить заявку в оргкомитет Фестиваля по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна,13 или по электронной почте: neo@artmmuseum.ru

Фестиваль состоит из трех конкурсов:

  • Конкурс «Откровение» - для начинающих модельеров, творческих коллективов театров мод, студий конструирования и дизайна одежды учреждений общего и дополнительного образования (до 18 лет).
  • Конкурс «ART couture» - для обучающихся и студентов профессиональных образовательных учреждений, для молодых профессиональных художников-модельеров, дизайнеров одежды (до 35 лет).
  • Конкурс эскизов «Лучшая графическая работа».

Номинации (темы) конкурса «Откровение» и «ART-couture»:

  • Городская одежда.
  • Молодежная, концептуальная мода.
  • Мужская одежда.
  • Детская одежда.
  • Аксессуары.

На площадке фестиваля учреждается специальная номинация «Культурный диалог». В рамках года народного творчества. Сохранение культуры и самобытности народов, входящих в великую российскую семью, народного творчества и ремесел. Укрепление уникальных особенностей материальной и духовной культуры жителей Кольского Севера.

Кандидатами на получение приза в данной номинации становятся участники конкурсов «Откровение», «ART-couture», раскрывшие тему в своей творческой работе.

Оргкомитет: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна,13. Эл. почта: neo@artmmuseum.ru

Художественный музей
c 16 февраля по 9 марта
10:00 - 17:00 (Прием заявок)
c 9 по 15 марта
10:00 - 17:00 (Эскизный (заочный))
11 апреля
10:00 - 17:00 (Публичные конкурсные показы)
12 апреля
10:00 - 17:00 ( Финальный показ моделей)
Цены

Оргвзнос:

Участники, успешно прошедшие эскизный этап, после получения официального приглашения обязаны внести организационный взнос в сумме 4000 руб. за одну коллекцию, за каждую последующую творческую работу коллектив вносит сумму в размере 2500 руб.

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