НаМОДнение-2020

Заявки принимаются до 9 марта!

К участию приглашаются молодые художники-модельеры и дизайнеры одежды из Мурманской области, а также других регионов России и зарубежья, в возрасте от 12 до 35 лет.

Фестиваль проводится в три этапа:

1 этап - Эскизный (заочный) – с 09 по 15 марта 2020 года.

2 этап - Публичные конкурсные показы – 11 апреля 2020 года.

3 этап - Финальный показ моделей – 12 апреля 2020 года.

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 09 марта 2020 года оформить заявку в оргкомитет Фестиваля по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна,13 или по электронной почте: neo@artmmuseum.ru

Фестиваль состоит из трех конкурсов:

Конкурс «Откровение» - для начинающих модельеров, творческих коллективов театров мод, студий конструирования и дизайна одежды учреждений общего и дополнительного образования (до 18 лет).

Конкурс «ART couture» - для обучающихся и студентов профессиональных образовательных учреждений, для молодых профессиональных художников-модельеров, дизайнеров одежды (до 35 лет).

Конкурс эскизов «Лучшая графическая работа».

Номинации (темы) конкурса «Откровение» и «ART-couture»:

Городская одежда.

Молодежная, концептуальная мода.

Мужская одежда.

Детская одежда.

Аксессуары.

На площадке фестиваля учреждается специальная номинация «Культурный диалог». В рамках года народного творчества. Сохранение культуры и самобытности народов, входящих в великую российскую семью, народного творчества и ремесел. Укрепление уникальных особенностей материальной и духовной культуры жителей Кольского Севера.

Кандидатами на получение приза в данной номинации становятся участники конкурсов «Откровение», «ART-couture», раскрывшие тему в своей творческой работе.

Оргкомитет: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна,13. Эл. почта: neo@artmmuseum.ru