НаМОДнение-2020
XXI открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды
XXI открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды
Заявки принимаются до 9 марта!
К участию приглашаются молодые художники-модельеры и дизайнеры одежды из Мурманской области, а также других регионов России и зарубежья, в возрасте от 12 до 35 лет.
Фестиваль проводится в три этапа:
Для участия в Фестивале необходимо в срок до 09 марта 2020 года оформить заявку в оргкомитет Фестиваля по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна,13 или по электронной почте: neo@artmmuseum.ru
Фестиваль состоит из трех конкурсов:
Номинации (темы) конкурса «Откровение» и «ART-couture»:
На площадке фестиваля учреждается специальная номинация «Культурный диалог». В рамках года народного творчества. Сохранение культуры и самобытности народов, входящих в великую российскую семью, народного творчества и ремесел. Укрепление уникальных особенностей материальной и духовной культуры жителей Кольского Севера.
Кандидатами на получение приза в данной номинации становятся участники конкурсов «Откровение», «ART-couture», раскрывшие тему в своей творческой работе.
Оргкомитет: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна,13. Эл. почта: neo@artmmuseum.ru
Оргвзнос:
Участники, успешно прошедшие эскизный этап, после получения официального приглашения обязаны внести организационный взнос в сумме 4000 руб. за одну коллекцию, за каждую последующую творческую работу коллектив вносит сумму в размере 2500 руб.