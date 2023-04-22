НаМОДнение 2017

18-ый открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды. Конкурсные показы и гала-концерт

«НаМОДнение» – это ежегодный праздник красоты и моды!

22 и 23 апреля в Мурманском областном художественном музее будет проходить открытый фестиваль молодых художников и модельеров «НаМОДнение», ставший неотъемлемой частью жизни творческой молодежи Заполярья, хотя задумывался 18 лет назад как разовая акция.

С 2010 года главным организатором мероприятия стал Мурманский областной художественный музей; также в число организаторов входит Мурманское областное общественное отделение ВТОО «Союз художников России».

В 2017 году в фестивале примет участие 15 творческих коллективов из городов и поселков Мурманской области: Мурманска, Кировска, Колы, Ковдора, Снежногорска, Североморска, Апатитов, Коашвы, Кольского района и Петрозаводска. Это молодые художники-модельеры, модели, парикмахеры, визажисты и руководители творческих коллективов.

Фестиваль состоит из трёх конкурсов:

«Откровение»: для начинающих модельеров, творческих коллективов театров мод, студий конструирования и дизайна одежды учреждений общего и дополнительного образования (до 18 лет)

«ART couture»: для обучающихся и студентов профессиональных образовательных учреждений, для молодых профессиональных художников-модельеров, дизайнеров одежды (до 30 лет)

В каждом конкурсе объявлены номинации; жюри определяет победителей, которые награждаются дипломом и ценным подарком. Жюри определяет также обладателей специальных дипломов в конкурсах манекенщиц, визажистов, парикмахеров, а также обладателей двух Гран-при Фестиваля - в конкурсах «Откровение» и «ART couture».

Обладатели Гран-при получают ценный подарок и приглашение на участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» г. Москва. Остальные участники «НаМОДнения» получают дипломы.

Официальная группа ВК