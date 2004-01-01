Нам танец радость подарил!

Хореографический жанр является одним из самых популярных и востребованных. Искусством танца увлечены и взрослые, и дети. Это движение и жизнь, молодость души и тела.

В концертной программе ансамбля будут представлены новые хореографические номера «Светит месяц», «Не хорош» и уже полюбившиеся постановки «Концертный вальс», «Волшебная поляна». На сцену выйдут участники коллектива, которые уже много лет отдают все силы творчеству. Юные артисты, которые только начали знакомиться с танцевальным искусством, порадуют гостей концерта своими первыми выступлениями.