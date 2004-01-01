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Нам танец радость подарил!

Концерт ансамбля танца «Радость», посвященный Международному дню танца

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События: Концерты.

Хореографический жанр является одним из самых популярных и востребованных. Искусством танца увлечены и взрослые, и дети. Это движение и жизнь, молодость души и тела.

В концертной программе ансамбля будут представлены новые хореографические номера «Светит месяц», «Не хорош» и уже полюбившиеся постановки «Концертный вальс», «Волшебная поляна». На сцену выйдут участники коллектива, которые уже много лет отдают все силы творчеству. Юные артисты, которые только начали знакомиться с танцевальным искусством, порадуют гостей концерта своими первыми выступлениями.

ДК им. С.М. Кирова
30 апреля
15:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90

Касса Дворца: 45-43-23

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