Любовь – одно из самых загадочных чувств, никто так и не смог понять природу её происхождения, однако факт, который совершенно неоспорим – каждый, кто влюблён, отдаётся этому чувству полностью. Выставка «Нам не жить друг без друга» - еще одна попытка поразмышлять о любви.

Пожалуй, никого не оставят равнодушным книги из серии «Библиотека классической литературы о любви». Это собрание мировых шедевров от эпохи Возрождения до середины двадцатого столетия. Двадцать пять томов в изысканных шелковых переплетах с изящным рисунком.

Отдельные разделы выставки посвящаются психологии отношений мужчины и женщины. Заглянув в книги «Мужчины о женщинах и женщины о мужчинах» Б. Карг, «Наблюдай как мужчина, выгляди как женщина» Г. Артемьевой, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Д. Грэй читатель найдет для себя немало полезного и интересного.

Иллюстрированная книга-альбом А. Соколинской «100 самых романтических мест мира» наполнит читателя волнующими переживаниями, а книги с репродукциями картин на тему любви, представленные на выставке, создадут весеннее, солнечное настроение.