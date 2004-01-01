Начни путешествовать прямо сейчас

«Будь открыт миру, и мир откроется тебе. Гуляй, общайся, радуйся, только не сиди на месте!»

Путешествовать может каждый. Что бы увидеть мир, не нужно огромных денег, кучи туристического снаряжения и долгой подготовки, не важен твой возраст и телосложение, достаточно иметь лишь намерение.

О том, что нужно знать, что бы начать путешествовать, ты узнаешь на Трип-лектории:

вещи, необходимые в дороге

денежный вопрос

где ночевать

чем питаться

как преодалеть свои страхи

что такое автостоп

и многое другое

О лекторе: «Меня зовут Оля, я объездила, наверно, всю европейскую часть нашей страны, черно-морское побережье России, посетила Крым, Беларусь и Абхазию. В общей сложности я преодалела около 17 000 км, из них 12 000 км на жигулях и 5 000 км автостопом. Ночевала на стульях в придорожном кафе и заброшенном доме, купалась зимой в море, проходила по 40 км в день пешком, жила пару месяцев практически без денег и при всем этом чувствовала себя самым счастливым человеком в мире.»