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Начинающий предприниматель

Обучающий курс в рамках муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики»

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События: Учеба.

К обучению приглашаются: физические лица, планирующие начать собственный бизнес, начинающие предприниматели, учредитель(-ли) субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и планирующие реализацию бизнеса в городе Мурманске.

Цель обучающего курса – познакомить слушателей, планирующих начать собственный бизнес, с основами бизнес-планирования, управления предприятием для дальнейшего участия в конкурсах на предоставление муниципальной финансовой поддержки в виде грантов: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям.

Обучающий курс рассчитан на 30 часов теоретических и практических занятий. Программой курса предусмотрено рассмотрение правовых аспектов деятельности малого предпринимательства, основ трудового законодательства, видов и направлений государственной и муниципальной поддержки начинающих предпринимателей, организации бухгалтерского учета, налогообложения и финансового планирования деятельности с учетом минимизации рисков.

Особое место в программе курса занимает тема, посвященная разработке бизнес-плана от идеи до реализации.

С расписанием занятий можно ознакмиться по ссылке

По завершении обучения слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы - сертификаты и удостоверения о повышении квалификации.

Заявки на участие в обучающем курсе принимаются АНО ВО СЗИ(ф) МГЭУ по телефонам 24-62-01, 8 (902) 133-03-11 или по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д 51, приемная комиссия.

Цены

Обучение осуществляется на безвозмездной основе

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