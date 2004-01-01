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Начало большого пути

Презентация книги «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт»

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События: Презентации.

С именем Валериана Евгеньевича Ляхницкого связано рождение Мурманского морского торгового порта - в 1915 году он вел портовые изыскания в устье Северной Двины и на Мурманском побережье.

Новое издание открывает ранее неизвестные страницы биографии ученого, специалиста в области проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений, профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, действительного члена  Академии строительства и архитектуры СССР.

Книга содержит редкие, ранее не публиковавшиеся материалы, знакомит с вехами истории Мурманского морского торгового порта в годы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, рассказывает о его послевоенном восстановлении и развитии, о современных достижениях коллектива предприятия.

Представят книгу руководство старейшего предприятия заполярной столицы и представители авторского коллектива. В презентации примут участие Юрий Сергеевич Ляхницкий – внук Валериана Евгеньевича Ляхницкого и Владимир Александрович Наливайко – внук Георгия Яковлевича Наливайко, который был  заместителем начальника портовых изысканий на Мурманском побережье.

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