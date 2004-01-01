«На вулиці Липовій» – это не просто концерт, а целое музыкально-театрализованное представление, действие которого происходит в деревне «Тридубы», где живут очень веселые, любящие украинскую песню жители. Все проблемы, радости и печали соседи делят между собой, помогая в любых ситуациях друг другу. Главное место, где можно что-то обсудить, решить или просто поговорить – это, конечно, базар. Более оживленного места в деревне не найти…вот и на этот раз соседи собираются вместе, чтобы помирить молодую семью.

Хор украинской песни «Джерела» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовил концертную программу, в которой будет много шуток и песен. Участники коллектива надеются, что музыкальное представление доставит гостям концертарадость, что северяне с удовольствием вспомнятродные места, своих близких, друзей, соседей и получат много положительных эмоций!