На встречу с солнцем
Традиционная акция «Первый рассвет», посвященная завершению полярной ночи
Традиционная акция «Первый рассвет», посвященная завершению полярной ночи
11 января 2018 года на широте города Мурманска заканчивается полярная ночь. Первый восход солнца можно будет наблюдать в 12:39, заход солнца – в 13:13, продолжительность светового дня составит 34 минуты. Напомним, акция «Первый рассвет» стартовала в 2007 году, за 11 лет количество ее участников выросло в разы. Организаторы предупреждают, что необходимо одеться достаточно тепло, чтобы быть готовым к длительному (в течение часа) пребыванию на открытом воздухе. Кроме того, нужно трезво оценить свою способность к пешему километровому подъему на сопку, куда общественному транспорту взобраться не под силу.
Транспортировка горожан к месту проведения мероприятия и обратно: 11 января от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия с 11:00 будет курсировать бесплатный автобус.
Время и место проведения: с 11:30 до 14:00, площадка сопки «Солнечная горка» (1387 км Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»).
Вход свободный