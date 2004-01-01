На встречу с солнцем

11 января 2018 года на широте города Мурманска заканчивается полярная ночь. Первый восход солнца можно будет наблюдать в 12:39, заход солнца – в 13:13, продолжительность светового дня составит 34 минуты. Напомним, акция «Первый рассвет» стартовала в 2007 году, за 11 лет количество ее участников выросло в разы. Организаторы предупреждают, что необходимо одеться достаточно тепло, чтобы быть готовым к длительному (в течение часа) пребыванию на открытом воздухе. Кроме того, нужно трезво оценить свою способность к пешему километровому подъему на сопку, куда общественному транспорту взобраться не под силу.

Транспортировка горожан к месту проведения мероприятия и обратно: 11 января от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия с 11:00 будет курсировать бесплатный автобус.

Время и место проведения: с 11:30 до 14:00, площадка сопки «Солнечная горка» (1387 км Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»).