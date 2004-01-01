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На волне Аквалики

Выставка живописи и графики Анжелики Тритенко

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События: Выставки.

Тритенко Анжелика Владиславовна родилась 10 февраля 1970 года в городе Кирове, в семье художников. Возможно, это и определило выбор будущей профессии. В 1983 году переехала с семьёй в Мурманск.
По окончании школы поступила в Кировское художественное училище, затем в Российский Государственный Педагогический университет им. А.И. Герцена.

Вернувшись в Мурманск, преподавала сначала в художественной школе, а затем в Мурманском педагогическом университете на кафедре дизайна. В настоящее время работает в Доме детского творчества им. А. Бредова.
Участник городских, областных, всероссийских и международных выставок и мероприятий.

«Аквалика» (от лат. Aqua – «вода») - творческий псевдоним автора, впервые появившийся как название выставки. Он созвучен с собственным именем автора и отражает её восприятие действительности.
Выставка «На волне Аквалики» предлагает окунуться в мир творчества художницы, где в каждом мгновении жизни присутствует художественный образ.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж)

Городской выставочный зал
c 14 февраля по 11 марта
Цены

Вход свободный

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