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На виниле

Танцевальная вечеринка!

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События: Вечеринки.

Как известно движение – это жизнь, а движение в ритме танцев – это еще и удовольствие! Мы совместим приятное с полезным, друзья и представляем танцевальную вечеринку! В этот вечер за пультом для вас будут работать два диджея: наш резидент, автор собственных треков Ver-Dikt и давний друг «Negroni club», инструктор по диджеингу и организатор MORE project DM Shved. Только винил! Только позитивная энергетика и море танцевальной музыки!

Negroni club
7 октября
22:00
Цены

Вход свободный

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