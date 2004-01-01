Как известно движение – это жизнь, а движение в ритме танцев – это еще и удовольствие! Мы совместим приятное с полезным, друзья и представляем танцевальную вечеринку! В этот вечер за пультом для вас будут работать два диджея: наш резидент, автор собственных треков Ver-Dikt и давний друг «Negroni club», инструктор по диджеингу и организатор MORE project DM Shved. Только винил! Только позитивная энергетика и море танцевальной музыки!