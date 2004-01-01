В современном пространстве, переполненном информацией, порой сложно найти рекомендации действительно хорошего качества. Так что же почитать? На какие книги стоит обратить внимание? Какие авторы, наши современники, уже получают оценку критиков как «новые классики»? На эти вопросы сможет ответить наша выставка.

«На вершине рейтинга» – это подборка самых лучших, самых значимых и самых обсуждаемых книг нашего времени. Здесь представлены все жанры – от поражающего своей мрачностью триллера до глубокой интеллектуальной прозы, от легкого любовного романа до серьезных исторических произведений. А иногда и классика прошлых веков становится особенно актуальна, поднимается на самые высокие позиции в читательском рейтинге современного человека.

Выставка будет работать в течение всего года и постоянно обновляться. В январе вниманию читателей представлены произведения, получившие высокие оценки читателей и критиков. Среди них, «Некоторые вопросы теории катастроф» Маришы Пессл, «Вкус дыма» Ханны Кент, «Фигурные скобки» Сергея Носова, романы лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро и многие другие.