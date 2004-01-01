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На струнах дождя

Интригующая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя

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Ограничения: 12+
События: Гастроли, Спектакли.

За окном дождливая лондонская осень. Высокие потолки, промозглые стены. Квартира одинокой женщины Беллы. Порой к ней заглядывают знаменитые особы, мужественные генералы, восточные красавцы и американские миллиардеры, но чаще ей приходится коротать дни и ночи в обществе немногословной служанки.

Воспоминания из прошлой, красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспышками оживают в рассказах хозяйки.

Но все чаще и чаще вечера превращаются в борьбу с жутким томительным одиночеством.

И вдруг раздается звонок… Визит молодого человека, как возможность настоящей жизни, как шанс начать снова, как новый мотив в мелодии старинного танго.

Интригующая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя.

Автор пьесы: Альберт Ковальский

Режиссер: Аким Андросов

В ролях: Ирина Муравьева, Анна Терехова, Леонид Бечевин

Атлантика
11 мая
19:00
12 мая
19:00
Цены

1600-2500 р.

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