На струнах дождя
Интригующая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя
Интригующая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя
За окном дождливая лондонская осень. Высокие потолки, промозглые стены. Квартира одинокой женщины Беллы. Порой к ней заглядывают знаменитые особы, мужественные генералы, восточные красавцы и американские миллиардеры, но чаще ей приходится коротать дни и ночи в обществе немногословной служанки.
Воспоминания из прошлой, красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспышками оживают в рассказах хозяйки.
Но все чаще и чаще вечера превращаются в борьбу с жутким томительным одиночеством.
И вдруг раздается звонок… Визит молодого человека, как возможность настоящей жизни, как шанс начать снова, как новый мотив в мелодии старинного танго.
Интригующая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя.
Автор пьесы: Альберт Ковальский
Режиссер: Аким Андросов
В ролях: Ирина Муравьева, Анна Терехова, Леонид Бечевин
1600-2500 р.
Комедия Ганны Слуцки в постановке режиссера Мурманского Драматического театра Никиты Ковалева