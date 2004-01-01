На страже здоровья Красной Армии
Выставка, приуроченная к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Выставка, приуроченная к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Выставка организована совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества в Мурманской области военно-историческим клубом «Заполярный рубеж».
Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея будут представлены предметы, документы, стенгазеты, фотографии, личные вещи медицинских работников, которые ценой своей жизни спасали раненых бойцов и офицеров в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Посетители увидят предметы из частных коллекций членов ВИК «Заполярный рубеж», которые находились на снабжении санитарной службы в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: специализированные укладки с хирургическим инструментарием, различные образцы индивидуальных перевязочных пакетов, средства противохимической защиты, наставления и руководства и другие редкие экспонаты. На выставке можно будет увидеть образцы униформы и полевого снаряжения военнослужащих санитарной службы в период с 1935–1945 гг.
Выставка разнообразных самоваров
ХIII региональная выставка детского творчества