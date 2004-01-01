На севере СКАЗКА

Единственная ёлка, которой не страшны никакие запреты, поскольку она будет представлена в интернет-пространстве в режиме онлайн.

Ребята окунутся в настоящую сказку, в которой станут полноценными участниками происходящего волшебства, будут выполнять задания вместе с героями, участвовать в мини-играх и влиять на ход событий. При этом ребята смогут находиться дома за компьютером, на даче с телефоном и не бояться, что пропустят что-то важное.

Главное условие – это хороший интернет и установленный Zoom на гаджете. Дети до 9 лет могут подключиться к сказке с помощью родителей или старших родственников.