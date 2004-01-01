На просторах Вселенной
Выставка, посвященная серии книг для детей «365 рассказов»
Выставка, посвященная серии книг для детей «365 рассказов»
Вселенная всеобъемлюща, в ней заключено абсолютно все, что есть на свете, – от мельчайших субатомных частиц до сверхскоплений галактик.
Испокон веков взоры людей были обращены в небо. Древних людей волновали звезды, современных людей так же привлекает космос.
Серия «365 рассказов» подарит детям удивительные путешествия в атмосфере и космосе, настоящем, прошлом и будущем. Эта книга поможет совершить 365 экскурсий по необъятной Вселенной. Юные читатели получат много полезных знаний.
Елена Бахтина в сборнике «Книга звезд» расскажет множество интересных, познавательных историй, которые помогут запомнить имена созвездий, понять смысл многих мудрых выражений и крылатых фраз.
Невероятное, захватывающее путешествие по миру астероидов, планет, их спутников ждет читателей с книгой «Наша солнечная система».
Выставка живописи и графики Светланы Якимчук
Выставка живописи Анатолия Полищука