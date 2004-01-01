На просторах Вселенной

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Испокон веков взоры людей были обращены в небо. Древних людей волновали звезды, современных людей так же привлекает космос.

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