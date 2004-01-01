На приколе

Вероника Вологжанникова, Мария Михайленко, Дмитрий Новицкий. Три автора, три взгляда, три личности.

Харизматичность работ поражает. С одной стороны кажется, что в работах художников видится давняя детская мечта о небе и самолётах или так давно полюбившаяся сказка, рассказанная бабушкой. С другой стороны каждый из них троих вкладывал в работы свою индивидуальность

Выразительные, искренние произведения, иронически переосмысленные сюжеты знакомых с детства сказок позволяют зрителю погрузиться в мир поэтических образов, придуманных художницей Вероникой.

Мария в своих работах старается передать личное ощущение от того или иного места и главным здесь становится вовсе не реальная натура, а некое субъективное впечатление от нее. Она увлечена взаимодействием форм, в ее творчестве часто встречаются ритмичные индустриальные мотивы.

Моряки, ледокол, зимние пейзажи. Север на полотнах Дмитрия – тёплый. Первый снег, саамская зима – мотивы узнаваемы всеми.

В 20-ти творческих работах отражается Заполярье. Авторов картин объединяет любовь к родному северу, интерес к книжной графике, иллюстрации, чувство иронии к обыденным жизненным сюжетам и страсть к путешествиям.



