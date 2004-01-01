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Им казалось, что ничего не сможет изменить их отношений, но жизнь распорядилась по своим законам. Судьба разбросала их в разные стороны и закружила в водовороте событий, стирая остроту чувств. Прошли годы, но случай вновь заставил ее вспомнить те события. ОНА решила устроить в честь него прием. ОН и не подозревал, какие загадочные пути заставили их встретиться.

Чем же обернется эта встреча? Чем же закончится эта "игра" для героев сегодня? Искренность, юмор, глубокий смысл - отличительные черты этого спектакля, обладающего редким очарованием.

Блестательная игра Александра Дьяченко и Екатерины Волковой несомненно доставит удовольствие всем театралам!

Ни один зритель не остнется равнодушным к легкой, доброй, смешной и очень торогательной комедии, которая рассказана популярными и стильными актерами, действительно, на одном дыхании!