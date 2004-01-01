На Мурмане снимается кино

Природа Мурманской области, живописные пейзажи, разнообразные ландшафты, суровый облик северных городов и поселков привлекали кинематографистов с 1920-х годов. Кольский полуостров в художественных кинолентах «играл роль» как самого себя, так и Чукотки, и Дальнего Востока, и Северной Америки, Украины, средней полосы России… С тех пор в нашем крае было снято более ста художественных фильмов: от телевизионных сериалов до призеров престижных кинофестивалей. Это «Семеро смелых» (1936 год), «Дорогой мой человек» (1958 год), «Вечера на хуторе близ Диканьки (1961 год), «Путь к причалу» (1962 год), «Торпедоносцы» (1983 год), «Кукушка» (2001 год), «72 метра» (2002 год), «Караван PQ-17» (2003 год) и многие другие. Из нашумевших премьер последних лет можно упомянуть «Левиафан» (2014 год), который снимался в Териберке.

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