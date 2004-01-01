Белая ночь, ты сидишь на песчаном берегу Баренцева моря, слушаешь шёпот волн.

Легкий морской бриз слегка заигрывает с волосами и разносит по побережью чарующие звуки музыки, рождённые у живого огня.

Рядом, возможно твои будущие друзья или приятели. Немного зябко, но тебя согревает чашечка ещё горячего глинтвейна и тёплый плед.

Никуда не нужно спешить, впереди ещё целая ночь и сон в уютной палатке, под шум прибоя. Это всего лишь завершающая часть нашего мероприятия под названием "Териберка. На море!».

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