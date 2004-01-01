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На море!

Туристическая поездка на берег Баренцева моря

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События: Экскурсии, Экологический лагерь.

Белая ночь, ты сидишь на песчаном берегу Баренцева моря, слушаешь шёпот волн.

Легкий морской бриз слегка заигрывает с волосами и разносит по побережью чарующие звуки музыки, рождённые у живого огня.

Рядом, возможно твои будущие друзья или приятели. Немного зябко, но тебя согревает чашечка ещё горячего глинтвейна и тёплый плед.

Никуда не нужно спешить, впереди ещё целая ночь и сон в уютной палатке, под шум прибоя. Это всего лишь завершающая часть нашего мероприятия под названием "Териберка. На море!».

Подробности:

  • 09:30 встреча у гипермаркета "Лента"( на Радищева) – Открытая площадка рядом с въездом. Либо забираем всех по городу. Уточнить!
  • Церемония знакомства
  • 10:00 выезд из г. Мурманск. Едем не спеша, любуясь красотами северного пейзажа.
  • Перекус с видом на океан.
  • Прогулка к водопаду.
  • Установка лагеря на берегу моря.
  • Осмотр местных достопримечательностей.
  • Ужин - пловчик, горячий глинтвейн.
  • Живая музыка у костра.

Териберка
c 20 по 21 июля
Цены

3600 р.

Информация по телефону: +79212746506

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