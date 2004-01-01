На море!
Туристическая поездка на берег Баренцева моря
Туристическая поездка на берег Баренцева моря
Белая ночь, ты сидишь на песчаном берегу Баренцева моря, слушаешь шёпот волн.
Легкий морской бриз слегка заигрывает с волосами и разносит по побережью чарующие звуки музыки, рождённые у живого огня.
Рядом, возможно твои будущие друзья или приятели. Немного зябко, но тебя согревает чашечка ещё горячего глинтвейна и тёплый плед.
Никуда не нужно спешить, впереди ещё целая ночь и сон в уютной палатке, под шум прибоя. Это всего лишь завершающая часть нашего мероприятия под названием "Териберка. На море!».
Подробности:
3600 р.
Информация по телефону: +79212746506