На Краю Света 2017

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Если вы еще не успели выехать в отпуск или уже вернулись с него, приглашаем этот день провести с нами в самом завораживающем и красивом месте на Земле – Териберке. Вы увидете яркую и зажигательную концертную программу коллективов г. Мурманска и Мурманской области, а так же насладитесь отдыхом на море с шашлыками, фотосессиями и просто отличным настроением!

Место проведение фестиваля: Териберка, ул. Первая Пятилетка, д. 14, МБКПУ «ТЕРИБЕРСКИЙ ДК», при отличных погодных условиях фестиваль пройдёт на открытой площадке на берегу моря.

Группа ВК