На книжной волне

Каждый год издаются тысячи книг, восходят новые литературные звезды и гаснут старые. Как не потеряться в бурном потоке литературы и найти свои Книги?

В этом вам помогут книжные путеводители, представленные на нашей выставке. Литературные пристрастия могут рассказать о человеке многое. Перефразируя знаменитое высказывание: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты». А что же читают знаменитые люди: писатели, актеры, телеведущие, политические деятели? Выставка попытается раскрыть их некоторые литературные предпочтения. Возможно, и вам захочется прочитать книги кумиров многих людей.

Большой интерес представляют книги из раздела «Дебют, дебют». В нем собраны первые произведения известных писателей, с которых и началась их литературная слава.

Не так давно прошли времена, когда общество запрещало «скандальные» книги. На выставке представлены наиболее известные произведения, которые по самым разным причинам когда-либо были запрещены. Среди них, книги Джорджа Оруэлла «1984», Джона Стейнбека «Гроздья гнева», Евгения Замятина «Мы», Владимира Набокова «Лолита» и многие другие.

А завершает выставку раздел «Читаем - не зеваем», в который вошли книги, занявшие первые места в читательском голосовании.