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На балу у вдохновения

Выставка членов Народного самодеятельного коллектива «Клуб флористов «Белозор» 

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События: Выставки.

Народному самодеятельному коллективу клубу флористов «Белозор» ГОАУК «МОХМ» (рук. Кривошеева Л.И.) в этом году исполнится 23 года.

В настоящее время численность клуба составляет более 60 человек - это люди разных профессий и возрастов. Их всех объединяет большая любовь к флористике и к Заполярью. Вся деятельность клубного объединения направлена на развитие авторских и индивидуальных способностей каждого участника. Ежегодно коллектив пополняется новыми членами.
Костяк клуба - первые выпускники курса «Флористика» Школы ремёсел ГУК «Мурманский областной Центр художественных ремёсел». Это самые активные, молодые душой, авторитетные и узнаваемые мастера, постоянные участники городских, областных, всероссийских и международных проектов, выставок и фестивалей.

В экспозицию выставки "На балу у вдохновения" вошли лучшие работы 4 участников клубного формирования - Бавтрушовой Виктории, Жигаревой Ирины, Швецовой Галины и Шелестенко Екатерины.

Авторы отдают предпочтение использованию листового и цветочного материала, собранного на нашей Кольской земле - это листья и цветы мать-и-мачехи, иван-чая, одуванчика, листья осины, боярышника и ивы. Так же в произведениях можно встретить материалы, которые есть у каждой хозяйки на кухне – кожуру банана и грейпфрута, яичную скорлупу, кофейные зёрна и даже паприку.

Участники клуба «Белозор» надеются, что выставка придется зрителям по душе и оставит яркий след в их сердцах.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж).

AZIMUT
c 13 марта по 13 апреля
Цены

Вход свободный

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