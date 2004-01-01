На актерском чердаке

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Мастерство и талант этого великолепного артиста не поддается описанию, ведь блистающий и яркий, энергичный и остроумный Сергей Репин завоевывает зрительный зал с первых минут и не отпускает до последней строчки, последнего взгляда и вздоха представления.

Герой большинства спектаклей и ведущий артист Мурманского областного театра кукол Сергей Репин приглашает своих поклонников на творческий вечер.

Заслуги Сергея Репина – успех театра на многих фестивалях, как в нашей стране, так и за рубежом. Он стал лауреатом Международного фестиваля театров кукол стран Баренцрегиона в Швеции, принимал участие в успешных для нашего театра гастролях в Голландии и Норвегии. На Х международном фестивале театров кукол в Югославии спектакль «Крылья Дюймовочки», где актер Сергей Дмитриевич играл одну из основных ролей, завоевал Диплом в номинации «За вклад в развитие детского театрального искусства». В 2016 году, на IV международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» в Котласе, Мурманский областной театр кукол стал победителем в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри» за постановку с участием Сергей Дмитриевич «Королевские зайцы».

Стоит отметить, что в настоящее время Сергей Репин незаменим в театре как конструктор по куклам. Его руками сделана вся механика кукол, реквизит для спектаклей, идущих в репертуаре театра.

Всё в этом удивительном актере поражает и привлекает: и запоминающийся тембр голоса, и мощная энергетика, обволакивающая всех окружающих, и «ожившие» куклы в его руках.

На своих выступлениях Сергей много импровизирует, общается с любимым зрителем, затрагивая волнующие вопросы, размышляет о жизни, вспоминает различные истории.

Дед Мороз, клоун, глашатай, медведь, дедушка… Сергей Репин – артист широкого формата! С 1989 года Сергей Дмитриевич удивляет и радует северян своим талантом и многогранностью образов, созданных на сцене Мурманского областного театра кукол.

В этот вечер Сергей порадует своих любимых зрителей фрагментами своих лучших спектаклей, а его коллеги (артисты театра кукол) помогут ему в этом. Приглашаем Вас повеселиться и поплакать вместе с нами!