Выставка объединяет работы признанных мастеров декоративно-прикладного искусства города на Неве, чьи имена неизменно ассоциируются с понятием «ленинградской/петербургской школы» как знакового явления отечественной художественной культуры.

Состав выставки «Мыслить в материале» включает как музейные предметы из фондов Елагиноостровского дворца-музея, Музея художественного стекла, так и из частных авторских коллекций, что позволит воссоздать целостную картину петербургского искусства с 1970-х до наших дней.

На выставке будут представлены работы художников по текстилю, развивающих в своем творчестве новые принципы работы с материалом; осваивающих темы, построенные на игре фактур и использовании принципиально новых в текстиле технологий и приемов.

Демонстрируются предметы ленинградской керамики, особенностью которой является ее природоориентированностъ – согласованность с природой материала, возможностями диалога с ним в творческом процессе создания, обращение к природным принципам формообразования, формам и мотивам.