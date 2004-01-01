Александр Нечаев родился в 1989 году в Мурманске. Любовь к искусству ему привила мама, сотрудник Мурманского областного драматического театра, где Александр провёл всё своё детство. Способности к рисованию у мальчика впервые заметил в школе учитель изобразительного искусства Петров Виталий Иванович.

Окончил Мурманский технологический колледж сервиса, имеет две специальности – художник-оформитель по костюму и дизайнер среды.

С 2008 года работает в технике масляной живописи. С этого же года Александр принимает участие в молодёжных выставках «Молодёжь Мурмана» и «Точка росы», проводимых Мурманским областным художественным музеем.

За плечами автора уже более 10 персональных выставок.

Место проведения мероприятия: пр. Ленина, 82, (отель «Арктика», 2 этаж).



