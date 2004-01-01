Мы знать должны, какой была война

Все дальше и дальше уходят в историю героические годы Великой Отечественной войны. Литература, представленная на выставке, поможет заново пережить, прочувствовать и понять, какой ценой была завоевана наша Победа.

Статьи из журналов «Родина», «Военно-исторический журнал», «Русская история» рассказывают о великих сражениях и битвах, повлиявших на ход войны, о массовом героизме, отваге и стойкости солдат.

Особое место на выставке занимают мемуары участников событий – это воспоминания офицеров и рядовых, статьи о тех, кто пережил ужасы концентрационных лагерей, дневниковые записи жителей блокадного Ленинграда, материалы, повествующие о подвигах детей, которые сражались наравне с взрослыми, как в действующей армии так и тылу. Немало статей посвящено огромному вкладу в Победу над врагом женщин - партизанок, связисток, подпольщиц, снайперов, лётчиц, медиков, шоферов.