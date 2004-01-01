132096

Мы знать должны, какой была война

Выставка периодических изданий 

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Все дальше и дальше уходят в историю героические годы Великой Отечественной войны. Литература, представленная на выставке, поможет заново пережить, прочувствовать и понять, какой ценой была завоевана наша Победа.

Статьи из журналов «Родина», «Военно-исторический журнал», «Русская история» рассказывают о великих сражениях и битвах, повлиявших на ход войны, о массовом героизме, отваге и стойкости солдат.

Особое место на выставке занимают мемуары участников событий – это воспоминания офицеров и рядовых, статьи о тех, кто пережил ужасы концентрационных лагерей, дневниковые записи жителей блокадного Ленинграда, материалы, повествующие о подвигах детей, которые сражались наравне с взрослыми, как в действующей армии так и тылу. Немало статей посвящено огромному вкладу в Победу над врагом женщин - партизанок, связисток, подпольщиц, снайперов, лётчиц, медиков, шоферов.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

Смотрите также

131347131347
00
Души прекрасные порывы...
c 3 марта по 3 апреля
AZIMUT

Выставка, посвященная 20-летию народного самодеятельного коллектива ГОАУК «МОХМ» клуба «Белозор»

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?