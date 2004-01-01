В исполнении Елены Фоминой прозвучат «Авторские песни и сказки»– те, где сплетаются и уносятся вместе вдаль дыхание холодных северных морей и степные сухие ветра, шелестит о борт карбаса беломорская волна, разговаривают рыбы, и тонкие пальцы перебирают песок в поисках заветного камушка.

Ольга Феофанова представит вниманию зрителей музыкально-поэтическую композицию «Мелодика Севера: посвящение Мурманску», в которой прозвучат стихи заполярных авторов Алексея Полуботы, Виктора Тимофеева, Галины Сиротинской и многих других. Кроме того, гости вечера смогут услышать песни Елены Фоминой, Олега Сюсюры, Юрия Хабарова и Андрея Королева.